– Det var hyggelig å bli pekt på i en slik sammenheng. Det var overraskende, for det er ikke slik at man går og venter på å bli pekt ut som én av 30 under 30. Det var stort, sier Mathias Sagevik (28) om den saken.

Du har kanskje sett han på noen av de mange konferansene innen sjømat, eller kanskje du har hørt om Salmon City? Mathias Sagevik er engasjert på mange plan i sjømatnæringa.

Det var avisen Bergens Tidende som i 2021 trakk Sagevik fram som én av 30 unge personer som kan gjøre en forskjell i byen i årene som kommer.