Aquagen åpnet nylig flunke nytt stamfiskanlegg i Ørsta. Men selskapet har også verdens eldste avlsstasjon for laks - på Kyrksæterøra.

– Det har vært en formidabel utvikling. I starten trillet vi fisk i stamper i trillebårer. Vi håvet fisken manuelt, og løftet fôret for hånd. Nå er det slanger, motorer og trucker. Livet er bedre både for folk og fisk, sier Kari Moltubakk.

På et lite industriområde mellom fjorden og stedet eneste kjøpesenter ligger Aquagen sitt anlegg. I den grad Kyrksæterøra i Trøndelag er kjent for noe, er det at mulla Krekar skulle tvangsflyttes hit i 2015.