Han er leder og gründer i Optoscale, og har fått den siste tiden fått mange reaksjoner på Linkedin-innlegget han la ut - om det å være gründer og fersk pappa.

Vinden gjør det vanskelig å høre hva Sven Jørund Kolstø sier i telefonen, for han er ute på tur med datteren – i pappaperm.

– Jeg hadde sikkert fulgt strømmen

Kolstø sier det er mange grunner til at han har tenkt at han ikke kan ta pappaperm. Ønsket om at selskapet skal bli en suksess, selvfølgelig, men også å levere på løfter som er gitt.