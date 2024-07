– Jeg tror folk glemmer iblant at det er mennesker som går på jobb hver dag med et mål om å gi laksen de beste forholdene

Hun er kjent for flere som en del av duoen «Fishfluencers» på Insta. Nå er Vilde Elfrida Gamst (26) ny leder i YoungFish nord – og slår et slag for oppdrettsnæringen.