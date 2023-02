Stim har ansatt Richard Torrisen og Jørn Hanssen i salgsapparatet sitt, skriver selskapet i en pressemelding.

Torrissen har lang erfaring fra Stim og vender nå tilbake som kundeleder etter to og et halvt år i Artec Aqua i hjembyen Ålesund.

– Det er godt å kunne komme tilbake med mye nyttig kunnskap i bagasjen. Det har vært en veldig givende periode hos Artec Aqua, hvor jeg har lært mye, særlig om prosessen rundt vannbehandling i landbasert akvakultur. Ikke minst når vi jobber med Supersmolt er vannkvaliteten hele tiden noe vi må ta hensyn til for å holde kontroll på signalene fisken får. Nå ser jeg veldig frem til å bli en del av Stim igjen. Det føles nesten litt som å komme hjem, sier Torrissen.

Torrissen beholder Ålesund som base, med kontorer samlokalisert med de tidligere kollegene i Artec Aqua.

– Fremtidsnæringen

Hanssen startet i jobben som salgsansvarlig Nord 1. januar, og har de siste ti årene jobbet innen finans.

– Havbruk er jo fremtidsnæringen fremfor noen, og Stim er et veldig spennende selskap å få være en del av. Jeg har allerede lært utrolig mye, snakket med masse folk i næringen og vært på flere kundebesøk. Stim har kultur for teamarbeid og kunnskapsdeling på tvers av fagområdene. Det er godt å kunne lene seg til for en som er litt fersk i faget, uttaler Hanssen i pressemeldingen.

Stim er leverandør av vaksiner og legemidler til havbruksnæringen, og leverer fiskehelsetjenester og annen rådgivning. Selskapet er i tillegg etablert i Chile, Skottland, Canada og USA.