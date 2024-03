Brevet er skrive av Seline Larsen, kommunikasjonsrådgjevar i Måløy Vekst, og er signert av Kinn kommune og 69 bedrifter. Brevet er sendt til hovudutval for opplæring og kompetanse, hovudutval for næring og fylkesutvalet i Vestland fylkeskommune.

Desse selskapa har signert oppropet: Måløy Vekst AS, Kinn kommune, Måløy Adventure AS, Måløy Byforening AS, Babord Group, Selstad AS, Domstein AS, Stadyard, Star Seafood, Ervik Havfiske Gruppen, AS Fiskevegn, Best Fishing Gear AS, Toyota Nordfjord & Førde AS, LocalHost, Ulvesund Elektro, Coast Seafood, Fjord Shipping, Fjord Services, UNU AS, EasyForm AS, Sea Technology, Brothers AS, Båtbygg AS, Skipskompetanse, Mhservice, Gravferdshjelpa Nordfjord AS, NetPartner AS, Stormbygg AS, Maskinentreprenør Jimmy Nore & Sønn, Stadt Towing Tank AS, Ocean Electronics, Måløy Treningssenter, Måløy Seafood, Måløy Stormarked, Fagmøbler Måløy, Sports Måløy, Bil Body AS, Skibenes & Søn AS, Sentronik AS, Verlo AS, Husevåg Rør AS, Dragebygg AS, Bring Cargo AS, avd. Måløy, Vest Industrivask AS, VYRD AS, Whereby, Sætren AS, Nordvestvinduet AS, OFS Måløy AS, Ontec AS, RMA invest AS, DVI Service, Andreassen Sales, Betongsaging Nordfjord, NORDWEST3D, Ecobait AS, Isovent AS, Koda Group, Sølvberg Bygg (BlinkHus Måløy), Bygg & Boligmarkedet AS, Advokatfirmaet Angelshaug & Co, Stadt Elektro, Vest-Norges Fiskesalslag, MOWI, Geir Sandal A/S, Frequency, Ervik Seafood, Svanøy Havbruk, Steinvik Fiskefarm, Marø Havbruk, E. Karstensen Fiskeoppdrett.