I desember 2023 ble 20 ansatte ved Grieg Seafood Rogaland sitt slakteri på Sjernarøy permitterte.

– Vi har slaktet færre fisk enn vanlig i en periode. Årsaken er at vi ikke har hatt nok slakteklar fisk for full drift, skrev samfunnskontakt i Grieg Seafood Rogaland, Liv Marit Årseth, i en epost til Stavanger Aftenblad.

Intrafish har spurt hvordan stoda er hos alle de største oppdrettsselskapene. Er det fare for permitteringer i vinter?

– En annen uheldig effekt

– Salmar har besluttet at vi skal strekke oss langt for å unngå permitteringer denne vinteren, uten at vi kan gi noen garanti.