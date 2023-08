Det går fram av en pressemelding fra brønnbåt- og servicerederiet Frøy torsdag.

– Etter 4,5 år i Frøy ASA takker Anders Gåsø for laget og ser mot nye utfordringer. Gåsø sin etterfølger som Driftsdirektør Service blir Lars Eirik Hestnes, skriver rederiet i sin melding.

Anders Gåsø er sønn av Helge Gåsø, som er ute av Frøy etter hard dragkamp med Salmar om eierskapet i NTS, som eide Frøy.

Kom til et veikryss

– For snart 4,5 år siden hadde jeg min første arbeidsdag i Frøy. Jeg har hatt noen fantastiske år her, og det har skjedd mye. Så er det en gang slik at livet består av veikryss. Da eiersituasjonen ble avklart før sommeren, kom det et veikryss for min del. Jeg valgte da å informere ledelsen om at når tiden var riktig, så ønsket jeg å avslutte mitt arbeidsforhold i Frøy. Nå som Lars Eirik er på plass, er tiden riktig for at jeg kan overlate roret til nye krefter, uttaler Anders Gåsø i meldingen fra rederiet.

– Jeg er glad for at vi har funnet en god erstatter internt i systemet. Vi har hatt flere runder med Lars Eirik, og jeg er sikker på at han med sin kompetanse og erfaring vil tilføre organisasjonen mye, legger Gåsø til. Han ser nå etter nye utfordringer.

Frøy Rederi som primært tilbyr ulike tjenester til laksenæringen

Har brønnbåter, servicebåter samt et par mindre fraktebåter

Selskapet er resultatet av en rekke fusjoner og oppkjøp, blant annet rederiene som tidligere het Norsk Fisketransport og Frøy Gruppen

Lang fartstid

– Dette var en utfordring jeg ikke kunne si nei til, uttaler Hestnes i meldingen fra Frøy. Han kommer fra jobben som leder i kvalitetsavdelingen i Frøy.

Den nye driftsdirektøren har lang bakgrunn fra havbruksnæringa. I Marine Harvest, nå Mowi, jobbet Hestnes 18 år som driftsleder og hadde de siste årene ansvar for kvalitet og HMS og var ansatterepresentant i konsernstyret. Før han kom til Frøy jobbet han i Berge Rederi AS som kvalitetssjef, går det fram av meldingen.

Lars Eirik Hestnes, ny driftsdirektør i Frøy. Foto: Frøy

– Frøy er på en spennende reise, som jeg fra utsiden har lagt godt merke til. Som driftsleder tidlig på 90-tallet, fikk jeg besøk av en sjark fra Surnadal Sjøservice. Dette var den eneste båten i dette selskapet, og starten på det Frøy vi ser i dag. Det har vært en fantastisk utvikling siden da. Nå er jeg så heldig at jeg får ta del i denne reisen, legger Hestnes til i meldingen.

Hestnes tar nå over jobben etter Anders Gåsø, som har vært en del av ledelsen i selskapet de siste 4,5 årene.

Administrerende direktør Tonje Foss sier hun er glad for at rederiet har funnet fram til Lars Eirik Hestnes.

– Lars Eirik har imponert oss etter han kom inn i Frøy, og vi er glade for at han takket ja til denne rollen. Han har tung operasjonell erfaring fra havbruksnæringen og lang ledererfaring. Med hans bakgrunn er vi godt rustet til å skape gode resultater og videreutvikle servicesegmentet i Frøy. Samtidig vil jeg takke Anders Gåsø for jobben han har lagt ned, og ønsker ham lykke til videre, uttaler Tonje Foss.

Kvartalstall

Frøy-rederiet la for øvrig fram sitt kvartalsresultat i dag, torsdag, med følgende resultat:

En ebitda på 171 millioner kroner i andre kvartal 2023, sammenlignet med 154 millioner samme periode året før. Omsetning i perioden var 518 millioner kroner (507), mens driftsresultatet utgjorde 65 millioner kroner (54).

Rederiet melder om sterk drift og høy aktivitet i brønnbåtsegment, og en noe lavere sesongmessig økning i aktiviteten i servicesegment i 2. kvartal 2023.

Totalt har Frøy per utgang av kvartalet to store servicefartøy og tre små servicefartøy under bygging og planlagt levert fra verft i løpet av 2023, Tre store servicefartøy er planlagt levert i 2024