Han vil imidlertid fortsette som konstituert toppsjef til ny leder er på plass, opplyses i en melding mandag morgen.

Styret vil umiddelbart starte arbeidet med å finne en ny leder for det landbaserte lakseselskapet.

– Selskapet går fra en lang gründerfase over til en mer moden fase, og jeg føler at det er riktig for meg å la noen andre overta som administrerende direktør for å lede overgangen. Jeg vil bidra til å finne og hjelpe men etterfølger i gang, sier Andreassen i en kommentar.

Aksjen i landbasertselskapet stiger med 4 prosent kort tid etter børsåpning mandag.

Atlantic Sapphire Børsnotert selskap som bygger verdens største, landbaserte lakseanlegg utenfor Miami, Florida.

Selskapets «Bluehouse» omtales som et drivhus for oppdrett. Den engelske oversettelsen av drivhus er «Greenhouse».

Selskapet har gjennomført første fase av byggingen av anlegget i Homestead i Florida, som gir selskapet en årlig kapasitet på 9.500 tonn.

Første slakt ble gjennomført i september i 2020.

Selskapet bygger nå ut andre byggetrinn.

Når fase to er gjennomført, vil selskapet ha en årlig kapasitet på 25.000 tonn. Selskapet har et slaktemål på 220.000 tonn i 2031

Nordlaks Holding er største eier med rundt 10,4 prosent av aksjene

Andreassen sier at nå etter mange år vil gjøre andre personlige prioriteringer som han har ofret de seneste årene, inkludert andre selskaper han er involvert i.

– Som grunnlegger av selskapet, og som styreleder fra grunnleggelsen i 2010 til i fjor, og som toppsjef fra 2016, er Atlantic Sapphire fortsatt babyen min. Jeg vil fortsette med å bidra mitt beste for at selskapet skal nå sin mål. Jeg er ekstremt stolt over teamet vårt, som har jobbet hardt i en lang periode, og jeg er overbevist om at selskapet vil få til lønnsom produksjon av bærekraftig, sunn, fersk og nydelig laks i USA, sier Andreassen.

Takker Andreassen

Styreleder Kenneth J. Andersen takker Johan E. Andreassen for hans rolle med å utvikle selskapet.

– Vi forstår Johans prioriteringer, og setter pris på hans fortsatt støtte til selskapet i en annen rolle fremover. Johan har bygget opp et sterkt team, som vi er sikre vil være viktig for selskapet videre utvikling og vekst.

Palma i ny rolle

I meldingen opplyses det også at Mario Palma blir forfremmet til konserndirektør drift (COO). Han kommer fra stillingen som direktør for akvakultur engineering, og har jobbet i Atlantic Sapphire siden 2017.

Tidligere har han jobbet i blant annet Mowi.

Jon-Birger Løvik, som er Andreassens tremenning, får også ny rolle. Han hadde inntil nå Palmas jobb.

Hva Løviks nye rolle blir opplyses ikke i meldingen. Der står det kun at han skal forbli i selskapet.

Kraftig kursfall

Atlantic Sapphire har hatt en rekke utfordringer med både utbygging og drift, og har hentet friske penger i flere runder. Seneste kapitalinnhenting var i september, da selskapet hentet 702 millioner kroner til kurs 1,40 kroner.

Nordlaks Holding og Petter Stordalen var blant aksjonærene som bidro med friske penger da.

Aksjekursen i selskapet har falt kraftig de seneste årene, og på tre år er kursen ned hele 98,7 prosent. Fredag ble aksjen omsatt til 1,23 kroner, noe som priser selskapet til rett over en milliard kroner.