Atlantic Sapphire kunngjør i en børsmelding at Pedro Courard er ansatt som administrerende direktør. Courard vil tiltre rollen fra 1. august 2024, og dette markerer slutten på en omfattende rekrutteringsprosess gjennom det siste halvåret, skriver Atlantic Sapphire.

– Jeg er ekstremt spent og føler meg beæret over å ha blitt valgt til å lede de neste stegene i verdens største landbasertprosjektet, med alle mulighetene og utfordringene det innebærer for meg på et personlig nivå. Jeg er overbevist om at landbasert lakseoppdrett har potensial til å endre akvakulturindustrien og løse mange av utfordringene som den globale proteinkonsumproduksjonen står overfor i dag, uttaler Courard.

– Blandede følelser

Courard er en industriingeniør med en mastergrad i bedriftsadministrasjon. Han har vært involvert i lakseindustrien i Chile i over 25 år, hvor han har hatt ulike lederstillinger, hovedsakelig knyttet til produksjon og drift. I løpet av de siste 15 årene har han hatt ledende stillinger i ulike selskaper; han var administrerende direktør i Ocea Chile (i dag Scale), driftsdirektør i Multi X og, siden 2022, administrerende direktør for Cermaq Chile, Chiles nest største lakseprodusent.

– Jeg har blandende følelser, da Cermaq alltid vil være et spesielt selskap for meg. Å bli med i Atlantic Sapphire i USA er en stor personlig utfordring, og en jeg føler meg motivert til å akseptere, uttaler Courard en i pressemelding fra Cermaq Chile tirsdag.

Lederskifte blir annonsert en drøy uke etter at Karl Øystein Øyehaug gir seg som finansdirektør, og Gunnar Aasbø-Skinderhaug tok over. Aasbø-Skinderhaug ble også konstituert administrerende direktør i påvente av en permanent ansettelse. Etter syv måneder har selskapet funnet sin toppsjef.

– Jeg er veldig glad

Johan Andreassen, gründer og nåværende administrerende direktør i landbasertselskapet, er overbevist om at Courard vil være en god match for å lede driften i Miami.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg er veldig glad for at etter en lang og grundig prosess har Pedro Courard blitt valgt som min etterfølger, uttaler Andreassen i børsmeldingen.

Andreassen vil fortsette som administrerende direktør frem til Courard har flyttet til Florida, og vil også være i selskapet en periode etter det for å sikre en sømløs overgang, skriver Atlantic Sapphire.

– Jeg er glad for å ønske Pedro Courard velkommen som vår nye administrerende direktør. Med hans tillegg er vårt ledelsesteam komplett, og jeg tror det er det mest erfarne i landbasert lakseoppdrettsindustri. Pedros ekspertise og ledelse vil være avgjørende på vår vei mot operasjonell fremragende og lønnsomhet i våre nåværende operasjoner, samt legge grunnlaget for videre vekstinvesteringer, uttaler Kenneth J. Andersen, styreleder i Atlantic Sapphire, i børsmeldingen.

Som en del av ansettelsen ønsker styret å gi Courard en opsjonspakke bestående av 1,4 millioner opsjoner, som tilsvarer omtrent 1,25 prosent av de utestående aksjene i selskapet etter den foreslåtte omvendte aksjesplitten, med en innløsningsperiode på fire år. Prisen vil bli beregnet basert på gjennomsnittlig sluttkurs over de neste fem handelsdagene, pluss en premie på 25 prosent.

Opsjonstildelingen skal godkjennes på den kommende generalforsamlingen 23. mai.

Joachim Wessel tar over som daglig leder i Cermaq Chile fra 1. juni. Foto: Cermaq

Erstatter klar i Cermaq

I en pressemelding tirsdag skriver Cermaq Chile at Courard sin erstatter er klar. Joachim Wessel tar over som daglig leder i Cermaq Chile fra 1. juni.

Wessel er i dag kommseriell og forsyningskjededirektør i Cermaq. Han startet i Cermaq i 2020 etter å ha jobbet i både Mowi Aquachile og Friosur.

– Pedro har vært en stor ressurs for Cermaq siden han ble med i Cermaq Chile som produksjonsdirektør i august 2019, før han ble administrerende direktør i februar 2022. Selv om vi er lei oss for å se ham forlate oss, ønsker vi ham alt godt i en spennende stilling i et annet land og med nye utfordringer foran seg, uttaler Steven Rafferty, administrerende direktør i Cermaq, i pressemeldingen.

– Jeg er glad for å akseptere utfordringen med å være administrerende direktør i Chile. Vi har mange dyktige fagfolk og en god bedriftskultur i Cermaq, og oppgaven min vil være å ha det beste teamarbeidet og fortsatt gode resultater fremover, uttaler Wessel i pressemeldingen.