– Jeg har vært i Skretting i snart syv år og har bestemt meg for at det var på tide med en forandring. Derfor valgte jeg å slutte mens jeg enda synes det er utrolig inspirerende å jobbe her, sier Therese Log Bergjord, administrerende direktør i fôrselskapet Skretting, til Intrafish.

Mandag ble det varslet endringer hos både Skretting og morselskapet Nutreco.

– Jeg har vanvittig respekt for kollegene mine og alt vi gjør. Og så tenkte jeg at om jeg skal gjøre noe annet, så var det kanskje på tide, sier Bergjord.