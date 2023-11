I fjor stakk damene bak Kvinnene i havet og Susanne Mortensen med prisen, som ble delt ut under Sjømatdagene på Hell. Kvinnene i havet er Kathleen Mathisen, Monica Langelan og Mariann Frantsen. Nå er det tid for at du som leser kan nominere nye kandidater til den gjeve prisen. Årets navn i sjømatnæringen er blitt delt ut i 20 år.

Kom med din kandidat her. Nederst på denne siden kan du komme med forslag og en begrunnelsen

Du kan komme med forslag frem til 3. desember. Deretter vil det bli en stemming, og til slutt vil redaksjonene i Fiskeribladet og IntraFish gjøre en helhetsvurdering og velge ut vinneren. Selve prisen vil bli delt ut under Sjømatdagene på Værnes 23. januar 2024.

– Årets navn i norsk sjømatnæring er en høythengende pris som deles ut av de to publikasjonene Fiskeribladet og Intrafish, som skriver om henholdsvis fiskeri og havbruk. Den har vært delt ut i 20 år, og alle som har fått prisen er viktige personer i næringen. Prisen henger høyt, og jeg gleder meg til å kunne peke ut en ny verdig vinner, sier Øystein Hage, sjefredaktør i Fiskeribladet og IntraFish.no