Simon Nordblad Schmidt (30) er ansatt som miljørådgiver i Akvasafe, skriver selskapet i en pressemelding.

Schmidt er fra Lyngbø i Danmark, men har de siste årene bodd i Tromsø. Han kommer fra en teknisk stilling ved UiT Norges arktiske universitet, hvor han blant annet har stått i spissen for gjennomføring av et forskningsprosjekt i samarbeid med Salmar omhandlende lakse- og skottelus på oppdrettslaks, skriver Akvasafe i pressemeldingen. I tillegg har han vært hovedansvarlig for den daglige driften av flere laboratorier på fiskerihøgskolen.

Schmidt har en bachelorgrad i biologi fra Københavns Universitet og mastergrad i biologi fra UiT med spesialisering i marin økologi og ressursbiologi.

– Vi er svært fornøyde med å få Simon med på laget her hos oss. Han vil være en viktig bidragsyter både faglig og ressursmessig for Akvasafe, og vi gleder oss til å kunne utvikle miljøsatsingen vår videre, uttaler pperativ leder for miljø i Akvasafe, Mai-Louise Bouwman, i pressemeldingen.