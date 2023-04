Det kan bli storstreik fra søndag 16. april, om ikke LO og NHO blir enige i mekling. Denne uken ble det klart hvilke bedrifter som blir tatt ut i streik om meklingen i helgen ikke fører frem.

På den listen står fiskekasseprodusenten Bewi og matforskningsinstituttet Nofima.

Rune Kvilvang i Bewi Norge kunne ikke si noe om hvordan selskapet blir berørt ved en eventuell streik onsdag. Intrafish har ikke lykkes i å få en kommentar om den mulige streiken fra Nofima.

Det er Bewi EPS Norway på Hamarvik og Norkjosbotn, Bewi Norplasta i Stjørdal og Nofima i Bergen og Tromsø som står på listen over virksomheter.

Dette er saken LO og NHO møtes til megling hos Riksmekleren 14. april med forhandlingsfrist midnatt 15. april.

Hvis partene ikke kommer til enighet, blir det streik fra arbeidsdagens begynnelse 16. april.

LO og NHO skal bli enige om lønnen til 185 000 ansatte i NHO-organiserte bedrifter.

Det ble allerede før påske varslet om såkalt plassoppsigelse for 185 000 ansatte i NHO-organiserte bedrifter.

Tirsdag varslet LO om plassfratredelse for 22 947 medlemmer, som er et varsel om hvor mange arbeidstakere som i første omgang faktisk vil bli tatt ut i streik. Kilde: LO

Starter fredag

Dersom partene i årets mellomoppgjør ikke blir enige innen midnatt til søndag varsler LO, i første omgang, streik for 22 947 medlemmer. Meklingen starter fredag.

– Vi har alltid som mål å bli enige, men er godt forberedt på streik, uttaler LO-leder Peggy Hessen Følsvik på arbeidstakerorganisasjonen sine nettsider.

Artikkelen fortsetter under annonsen

LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: Trond Isaksen

Ved en eventuell konflikt planlegger LO å ta ut et bredt spekter av bransjer over store deler av landet.

Hovedkravene til LO er blant annet å sikre økt kjøpekraft.

– Norske arbeidstakere har tatt ansvar gjennom flere utfordrende år for norsk arbeidsliv, med pandemi og høy prisvekst. Nå ser vi at mange bedrifter går veldig godt og overskuddene er høye. Vårt mål er å utjevne forskjeller mellom folk og sikre at norske arbeidstakere får sin del av verdiskapingen, uttaler LO-lederen.

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO. Foto: Moment Studio

I slutten av mars ble det brudd i forhandlingene mellom LO/YS og NHO.

– Det er stor strekk i laget. NHO er opptatt av at lønnsveksten må være tilpasset den økonomiske situasjonen i den enkelte bedrift. Summen av motpartens forventninger innebærer en for tung bør for mange av våre medlemmer. Derfor ble det brudd i dag, uttalte Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, på arbeidsgiverorganisasjonens nettsider.