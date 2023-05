Hver måned blir det skrevet saker eller sendt ut pressemeldinger om jobbskifter i ulike deler av næringen. Listen over hvem som skiftet jobb for mars finner du her.

Roar Myhre blir finansdirektør i Emilsen Gruppen. Han kom fra stillingen som konstituert administrerende direktør i NTS.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på nye og interessante arbeidsoppgaver hos Emilsen Gruppen. Det er et spennende selskap i en bransje som jeg etter hvert kjenner godt. Jeg ser frem til å være med på fortsettelsen av den reisen som de har startet, uttalte Myhre i pressemeldingen.