For første gang på nesten 10 år har det blitt utdannet FU-operatører med fagbrev i Møre og Romsdal.

Det opplyser havserviceselskapet Abyss i en pressemelding fredag.

Etter lærlingtid i Abyss og bestått fagprøve i oktober, kan Even Eikrem fra Straumsnes og Åge Fagerheim fra Smøla stolt smykke seg med tittelen utdannede FU-operatører.

Hvis du lurer på hva dette er så kan vi ile til og opplyse at dette gjør karene til ROV-piloter med fagbrev.

– Det var litt tilfeldig. Når jeg gikk på automatiseringslinja på videregående, hadde jeg utplassering hos Abyss og det virket spennende. Kombinasjonen å få jobbe med en praktisk tilnærming til ROV og data var interessant. Men først tok jeg fagbrev i automasjon for å ha flere ben å stå på, jeg ser i ettertid at det ga meg en grunnleggende forståelse av oppgavene for FU-operatører, uttaler Even Eikrem i meldingen.

Åge Fagerheim var den eneste som startet på utdanningsløpet som FU-operatør i Møre og Romsdal det året.

– Jeg gikk samme utdanningsløp som Even og tok fagbrev i automasjon, bare året før. Jeg trivdes såpass godt under utplassering hos Abyss og de tilrettela for at jeg kunne bli lærling som FU-operatør, så da valgte jeg å gå den veien. Jeg skulle egentlig ta fagbrevet i 2022, men på grunn av mangel på sensorer ble det utsatt et år. Kanskje det hadde blitt mer populært å ta dette fagbrevet om det kom flere lærebedrifter, uttaler Fagerheim i samme melding.

Abyss Group Abyss driver i hovedsak servicebåtrederi for oppdrettsnæringen, men er tillegg store på sjøentreprenørarbeid, for eksempel sjøledninger, kabler, samt ledninger til landbasert oppdrett.

I tillegg driver selskapet også med dykking for skip og rigg, samt for olje- og energinæringen.

Hovedbasen til selskapet ligger i Kristiansund, men selskapet har kontorer en rekke steder i landet.

Har 240 ansatte.

Kunne flytte hjem

Karene får skryt av sjefen sin, ROV Manager i Abyss, Thomas Ellevseth, som har vært med å veilede dem:

– Åge og Even har gjennom lærlingtiden opparbeidet seg kompetanse som det er et stort behov for i bransjen, og blitt en naturlig del av gjengen, derfor er vi glade for at begge to har valgt å fortsette karrieren i Abyss.

Servicefartøyet Fosnafjord. Foto: Abyss

Nå skal de ferske fagarbeiderne jobbe i forskjellige deler av bedriften. Fagerheim skal fortsette om bord fartøyet «Fosnafjord» som ROV-tekniker og matros, mens Even Eikrem har fått fast jobb som servicetekniker på verkstedet i Kristiansund går det videre fram av pressemeldingen.

– Mens jeg ventet på å ta fagbrevet, fikk jeg jobb om bord «Fosnafjord». Jeg trivdes og det er variert arbeid. Turnusen om bord er 4 uker på og 4 uker av, noe som gjorde at jeg fikk mer fritid og kunne flytte hjem til Smøla, sier 22-åringen.

Få slike fagbrev

Ifølge udir.no var det i 2021–2022 på landsbasis kun 40 stykker som tok fagbrevet, hvorav 35 av disse i Rogaland. Sist noen tok fagbrevet i Møre og Romsdal var i 2014–2015.

– Det er stor verdi i å være lærebedrift. Det gjør at vi kan utdanne lærlinger med høyst relevant kompetanse for vår bransje, i et fagbrev ikke så mange har. Vi er veldig stolte over Even og Åge, uttaler ROV Manager Thomas Ellevseth avslutningsvis i meldingen.