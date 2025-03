Denne kjønnssammensetningen er normativ for NASF. 24 prosent av årets foredragsholdere er kvinner. Det er langt fra hva konferansen selv sa de hadde som mål for fem år siden. Her diskuterer (fra venstre) Bård Skjelstad (Mattilsynet), Tonje Osmundsen (NTNU), Krister Hoaas (SjømatNorge) og Kay Roger Fjellsøy (Åkerblå) utfordringer med fiskehelse i oppdrettsnæringen.

Foto: Elias Dahlen