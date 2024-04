Fagforeningen Tekna er bekymret for rekrutteringen til fiskehelsestudiene og understreker at lærestedene må sørge for gode studieløp og investere i studieretningene for å opprettholde søkertallene.

– De er helt avgjørende

Det er hovedsakelig to studier som utdanner fiskehelsebiologer: Fiskehelse – akvamedisin ved Universitetet i Bergen og akvamedisin ved Universitetet i Tromsø.

Søkertallene til utdanningen i Bergen med sine 25 studieplasser er nokså likt som i 2023, med en liten oppgang i antallet med studiet som førstevalg. For utdanningen i Tromsø, hvor det også er 25 studieplasser, er det nedgang på nesten 15 prosent i søkertall, og nesten en halvering av antallet søkere med dette studiet som førstevalg sammenlignet med 2023.

I en uttalelse til Intrafish om søkertallene som ble publisert fredag, skriver fagforeningen at det allerede er mangel på fiskehelsebiologer og veterinærer, og at behovet bare kommer til å øke når oppdrettsbransjen fremover må løse de store velferdsutfordringene for oppdrettsfisken.

– Fiskehelsebiologer og akvaveterinærer er de som kjenner oppdrettsfisken aller best. De besøker jevnlig oppdrettsanleggene og vurderer fiskens helse og leveforhold. De er helt avgjørende for at bransjen skal greie å snu utviklingen med stadig høyere dødelighet og dårlig velferd for fisken, uttaler Elisabet Haugsbø, president i Tekna, til Intrafish.

Undersøkelse: Sliter seg ut

En undersøkelse Tekna har gjennomført blant medlemmer som jobber som fiskehelsebiologer og akvaveterinærer viser at mange sliter seg ut på jobb, ni av ti har opplevd utbrenthet eller fysiske plager.

– Resultatene av undersøkelsen gjør meg opprørt og svært bekymret på vegne av mine kolleger langs hele kysten. Vi har en oppdrettsnæring med altfor høy dødelighet, dyrevelferden er under press og fagspesialistene som er sentrale i å løse problemene er i ferd med å slite seg ut, sa fiskehelsebiolog Mattias Bendiksen Lind, styremedlem i fagnettverket Tekna havbruk og fiskehelse, om undersøkelsen.

Samme undersøkelse viste at seks av ti har vurdert å slutte på grunn av høy arbeidsbelastning.

– Oppdrettsbransjen har store ambisjoner om vekst i årene fremover, for å være attraktiv for den neste generasjonen fiskehelsepersonell må både arbeidsforholdene for fiskehelsebiologene, og velferdsproblemene for fisken løses, uttaler Tekna-president Haugsbø.

Tekna skriver at fagforeningen forventer at det kommer krav til å få ned dødeligheten for oppdrettsfisken i den varslede dyrevelferdsmeldingen fra regjeringen.

– Vi trenger tydelige politiske krav til oppdretterne for å snu utviklingen. Da er det også nødvendig med god rekruttering til fiskehelse så vi sikrer nok fagfolk til å ta tak i de nye føringene, avslutter Haugsbø.