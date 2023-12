Fant hverandre mellom luselasere og laksemerder: – Det er faktisk åtte par blant de ansatte

– Vi har et ungt team og selskapet sørger for at miljøet oss imellom prioriteres, sier samboerparet som jobber for Kvarøy Fiskeoppdrett. Siste blåtur gikk til Malaga i Spania.