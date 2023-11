«Looking for new opportunities» står det på Linkedin-profilen til Geir Myklebust nå. Der melder han selv at han gir seg i selskapet. Det bekrefter leverandørselskapet selv også til Intrafish.

– Geir har gjort mye mer enn han forestilte seg og lyktes bra med det, men det har også krevd sitt av tid og innsats. Han valgte å slutte nå for en uke siden og skal ta seg en pause før han går til nye spennende oppgaver, sier HR-sjef og kommunikasjonssjef Lucie Katrine Eidem til Intrafish.