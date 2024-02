Frøyværingen Jan Erik Kvingedal (46) er ansatt som ny administrerende direktør for Fiizk gruppen, skriver leverandørselskapet i en pressemelding.

– Jeg ser frem til å ta fatt på nye oppgaver i Fiizk. Selskapet leverer viktig teknologi for å få en mer bærekraftig oppdrettsnæring, med mindre utslipp og bedre dyrevelferd, uttaler Kvingedal i pressemeldingen. Kvingedal starter i jobben 2. april.

Kvingedal kommer fra ScaleAQ og stillingen som direktør for leveransekjeden. Fiizk er leverandør av blant annet lukkede merder til oppdrettsnæringen.

Styreleder i Fiizk, Ole Falk Hansen er svært fornøyd med å få Kvingedal inn i selskapet.

– Fiizk har levert 20 lukkede merder og sitter på operasjonell erfaring fra mer enn 60 produkssykluser som er blitt gjennomført uten lusebehandling og gode biologiske resultater. Jan Erik bringer med seg lang industrikompetanse og vil være en viktig bidragsyter i å videreutvikle selskapet, uttaler Ole Falk Hansen, styreleder i Fiizk, i pressemeldingen.

Kvingedal har jobbet flere år i Mowi og har blant annet bakgrunn som produksjonsdirektør i Bewi. Selskapet Kvingedal nå skal lede er 40 prosent eid av Bewi Invest og 40 prosent eid av Nekkar.

Meldt i oktober

Det var i oktober at selskapet meldte at det skulle gjøres endringer i toppen etter restruktureringen, der fem av selskapene i konsernet ble slått konkurs.

Torstein Rønning, som siden 2021 har vært toppsjef i systemet, blir leder av virksomhetsområdet «Closed system», opplyste daværende styreleder til Intrafish.

To av Fiizk sine merder havarerte i Sognefjorden i 2022. Fiskeridirektoratet gikk senere ut og sa at det var funnet avvik på styrkeberegninger av flytekrager på de to merdene.

– På bakgrunn av denne informasjonen og funn gjort ved gjennomgang av prosjektering og kontroll av de havarerte merdene, har Fiskeridirektoratet grunn til å tro at samme type avvik kan gjelde flere merder levert av Fiizk, skrev direktoratet i et brev.