Pål K. Grimsrud har sagt opp sin stilling som finansdirektør i Proximar for å forfølge muligheter utenfor selskapet. Det skriver Proximar i en børsmelding.

Selskapet uttaler at det «vil umiddelbart starte prosessen med å rekruttere en etterfølger», og at Grimsrud vil bli værende i rollen i oppsigelsestiden og bistå selskapet i overgangsperioden.

– Jeg er takknemlig for tiden min i Proximar siden tidlig i 2019. Vi har sammen etablert et godt grunnlag for operasjonen i Japan, og Proximar vil alltid være nær meg, uttaler Grimsrud i børsmeldingen.

– Proximar ønsker å takke Grimsrud for hans innsats og bidrag i løpet av årene i Proximar, og ønsker ham alt det beste i hans nye bestrebelser, uttaler Joachim Nielsen, administrerende direktør i Proximar, i børsmeldingen.

Proximar Seafood er et norsk landbasert lakseoppdrettsselskap som har sitt første produksjonsanlegg ved foten av Fuji-fjellet i Japan. De selskapet satte inn sitt første parti i oktober 2022.

20. januar meldte selskapet at de har overført det første partiet med settefisk til fôring.

«Vellykket overføring av vår første yngel til fôring er en viktig milepæl for oss og i henhold til produksjonsplanen. Jeg er spent på å se fremgangen og utviklingen de neste månedene», uttalte settefiskleder i Proximar, Charlotte Okstad, i en børsmelding da.

Prosjektets driftsinvesteringer (capex) er i tråd med tidligere kommunikasjon på nivåer rundt 200 kroner per kilo, basert på målsatt produksjonskapasitet, opplyste selskapet videre i meldingen.