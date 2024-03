Rundt midnatt 15. januar i år skulle servicebåten «Frøy Storm» løfte en bunnring på en lokalitet i Mausundfjorden.

Under løftet knakk det tredje utskyvet på forkran. Utskyvet var på 20 meter.

– Det var ingen tegn på kranen som skulle tilsi at den var i ferd med å knekke forut for at det smalt og den knakk, skriver Frøy i rapporten om nestenulykken som er sendt til Sjøfartsdirektoratet.

Det var totalt fire personer om bord, men ingen ble skadet og kranen ble fjernet.