I februar ble det klart at Even Hopland gir seg som konsernsjef i Sekkingstad, der Bård Sekkingstad går tilbake i rollen.

Til Intrafish sa Hopland at han ikke visste hva han skulle drive med.

– Men jeg har fulladede batterier klar til de som skulle ha bruk for meg, sa Hopland.

Nå er det klart at Hopland blir ny direktør for forretningsutvikling i Viking Aqua.

– Ikke et vanskelig valg å ta

I Sekkingstad har Hopland hatt ansvar for salg, slakt og videreforedlingsenhetene i gruppen både i Norge og Danmark. Han er utdannet ved Handelshøyskolen BI hvor han har tatt en mastergrad i finansiell strategi.

– Viking Aqua er det mest visjonære prosjektet for oppdrett av laks på land. De har samlet et svært kompetent team for å realisere planene, uttaler Hopland i pressemeldingen.

– Når de nå har utviklet et innovativt og kommersielt spennende konsept som kombinerer de laveste utslipp for matproduksjon med gode avkastningsmuligheter for investorer, var det ikke et vanskelig valg å ta; dette vil jeg være med på, uttaler Hopland.

– Vi setter stor pris på den tilliten som Even viser selskapet og med han på laget så komplementerer vi det allerede sterke laget som er på plass. Even har bred og allsidig erfaring, men særlig viktig for oss er hans erfaring med nedstrømsdelen av verdikjeden», uttaler Ingar Valvik, administrerende direktør i Viking Aqua, i pressemeldingen.

Viking Aqua har planer om å bygge et smolt- og matfiskeanlegg som skal produsere 33.000 tonn med laks i Gulen. Sammen med Biofish kjører Viking Aqua test av RAS-teknologi.