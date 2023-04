Bertil Storvik er ansatt som salgsleder for sjøbasert teknologi i MSD Animal Health, skriver selskapet i en pressemelding.

Storvik kommer fra Fiizk, hvor han jobbet med leveranser utstyr til oppdrettsnæringen.

– Jeg valgte MSD Animal Health fordi det er et stort, seriøst firma som har gode verdier og et godt renommé. Dessuten er det noen utfordringer som jeg ønsker å være med på å løse, og der jeg mener MSD har og kommer til å ha produkter som vil bidra sterkt for oppdretterne, uttaler Storvik i pressemeldingen.

Hold deg oppdatert! Skreddersy varslene dine og følg med på hva som skjer i næringa. Last ned Intrafish-appen her

– Jeg liker å arbeide i oppdrettsnæringen

MSD-konsernet leverer teknologi og legemidler for laks og ørret, og 69.000 ansatte fordelt på 150 land. Konsernet omsatte i 2022 for 42 milliarder dollar.

– Vi er meget glade for å få Bertil med på laget. Vi har samarbeidet med ham en god stund, og har alltid opplevd Bertil som dyktig, entusiastisk, serviceinnstilt og svært god på kundeservice, uttaler Lene Høgset, leder for kundeservice i MSD Animal Health, i pressemeldingen.

Storvik kommer fra Brønnøysund og har tidligere jobbet i Frende Forsikring og ambulansetjenesten.

– Jeg liker å arbeide i oppdrettsnæringen fordi det er en flott næring som etter min mening er viktig matproduksjon med lavt miljøavtrykk. Det er en næring som har skapt enormt mye aktivitet rundt om i lokalsamfunn langs kysten, både som kunde hos bedrifter i andre industrier og som sponsor for lokal idrett og andre lokale aktiviteter. Jeg har jobbet på mange små steder der oppdretterne har vært svært dyktige på å gi tilbake til samfunnet, og jeg synes det er fint å jobbe i en næring som skaper mange positive ringvirkninger lokalt, uttaler Storvik i pressemeldingen.