Prorektor Gro Anita Fonnes Flaten ved Høgskulen på Vestlandet er ansatt som ny daglig leder i Rådgivende Biologer i Bergen, som er en del av Åkerblå Group, skriver Åkerblå i en pressemelding.

– Dette er jo mitt fagområde, som jeg de siste årene ikke har hatt anledning til å jobbe så mye med. Da stillingen som daglig leder i Rådgivende Biologer dukket opp, følte jeg at dette var stillingen for meg, uttaler Flaten i pressemeldingen.

– Flere solide kandidater

Det var styret i Rådgivende Biologer som tirsdag ansatte Flaten i stillingen som ny daglig leder i selskapet, som ble kjøpt opp av Åkerblå Group i fjor. Åkerblå Group har hovedkontor på Frøya i Trøndelag og har avdelinger og selskaper spredt på 24 steder i Norge, foruten i Storbritannia, på Island og i Litauen.

– Åkerblå og Rådgivende Biologer vil være viktige bidrag i omstillingen av Norge, hvor vi må sikre økt produksjon av ren energi som erstatter fossile kilder for å håndtere klimautfordringene, samtidig som vi skal produsere ren mat til en økende befolkning i verden. Jeg gleder meg stort til å bli bedre kjent med de ansatte og selskapet», uttaler Flaten som etter planen skal være på plass innen 1. juni.

Roger Sørensen, administrerende direktør i Åkerblå Group og styreleder i Rådgivende Biologer, legger ikke skjul på at han er svært godt fornøyd med ansettelsen. Samtidig understreker han at det var flere svært gode søkere.

– Det er et kvalitetstegn når vi har flere solide kandidater å velge mellom, som alle utvilsomt kunne fylt rollen. Vi er likevel overbevist om at Gro Anita er den rette for oss. Kombinasjonen blytung faglig bakgrunn fra forskning og lang ledererfaring gjør henne til en unikt solid leder for Rådgivende Biologer i årene som kommer, uttaler Sørensen i pressemeldingen.

Flaten er dr. scient i marin mikrobiologi og jobber i dag som prorektor for forskning ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har tidligere vært direktør for Campus Bergen og høyskoledirektør og forskningsdirektør. Hun er født i 1973, bosatt i Bergen, gift og har to barn, skriver Åkerblå i pressemeldingen.

Flaten har i tillegg til det vært prosjektleder for HVLs arbeid med å bli et universitet de siste årene.