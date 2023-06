Aage Falch Gundersen er ansatt som Produksjonssjef i Aquaservice, skriver selskapet i en pressemelding.

– Jeg ser frem til å jobbe i den spennende bedriften Aquaservice, med en trivelig, energisk og kunnskapsrik gjeng og gode produkter. Håper at med mine erfaringer og kunnskap, skal kunne være med å bidra for enda større vekst i bedriften i årene fremover, uttaler Gundersen i pressemeldingen.

Han har bakgrunn fra produksjon og logistikk og kommer nå fra stilling som logistikksjef hos Myklebust Verft.

Gundersen har tidligere jobbet som produksjonssjef hos Kongsberg Maritime og som produksjonsleder hos Rolls- Royce Marine, skriver Aquaservice.

– Det er med stor glede vi kan fortelle at Aage nå er blitt en del av gjengen her på Straumgjerde. Han er en fin fyr som vil gli rett inn her hos oss, og han har en erfaring og energi som vil være viktig for oss i spennende tider fremover, uttaler daglig leder Asgeir Skogstad i pressemeldingen.

Aquaservice holder til i Straumgjerde i Sykkylven kommune og leverer rense- og vannbehandlingsløsninger. Selskapet har om lag 30 tilsette, og ble kjøpt ut av Scale AQ av ansatte i 2021.