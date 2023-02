Norges sjømatråd har ansatt Tore Holvik (44) i stillingen som sjømatutsending til Spania, skriver sjømatrådet i en pressemelding.

– Jeg er veldig takknemlig for å få en slik mulighet til å representere og markedsføre hele den norske sjømatnæringen inn mot det spanske markedet for en så fantastisk organisasjon som Norges sjømatråd, uttaler Holvik i pressemeldingen.

7. største markedet

I 2022 var Spania det 7. største markedet for norsk sjømat, med en eksportverdi på 7,3 milliarder kroner. Det var en vekst på 21 prosent sammenlignet med året før.

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått Tore Holvik med på laget. Spania er et svært viktig sjømatmarked med et fortsatt betydelig potensial for vekst. Med sin solide kompetanse og utdannelse og store nettverk er han veldig godt rigget for å ta markedsarbeidet vårt i Spania enda et steg videre, uttaler direktør for globale operasjoner i Norges sjømatråd, Børge Grønbech, i pressemeldingen.

Holvik har inntil nylig vært ansvarlig for salg til oversjøiske markeder i Mowi. Han har en mastergrad fra Australia i logistikkledelse, og har tidligere jobbet i Coast Seafood og Sekkingstad.

– Jeg har stor erfaring og nettverk både i Norge og internasjonalt. Nå ser både min familie og jeg frem til å flytte til Madrid. Her skal jeg jobbe for å ytterlige utnytte det potensialet som norsk sjømat har mot det spanske markedet, sier Tore Holvik.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Stor lidenskap for norsk sjømat

44-åringen er oppvokst i Måløy og bor i dag i Bergen. Selv om han inntil nylig har jobbet i et lakseselskap, understreker Holvik at han brenner for hele den norske sjømatnæringen.

– Min far og bestefar var begge linebåtredere, så sjømat har vært en sentral og viktig del i hele mitt liv. Det er bokstavelig talt i mitt dna. Diskusjoner rundt bærekraft, fellesskap, utvikling og å lage det best mulige produktet fra Norges kyst er en naturlig årsak til at jeg har så stor lidenskap for norsk sjømat, næring og bransje, uttaler Holvik.

Holvik erstatter Bjørn-Erik Stabell (50), som har vært sjømatutsending de siste fem årene. Han fortsetter nå i en ny stilling som fagansvarlig strategi og bærekraft ved Sjømatrådets hovedkontor i Tromsø.

– Bjørn-Erik Stabell har markedsført norsk sjømat på en forbilledlig måte i det spanske markedet. Jeg vil derfor takke ham for den utrettelige innsatsen og det viktige analytiske arbeidet han utført på vegne av Sjømatrådet i Spania, uttaler Grønbech.

Holvik tiltrer stilling som sjømatutsending til Spania i løpet av april og overtar formelt 1. august.