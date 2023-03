1. mars tiltrer Frank Eriksen som ny daglig leder i Watbots, skriver selskapet i en pressemelding.

– Det blir ordentlig gøy å kunne bruke all min erfaring fra tidligere arbeid med forsyningskjeder til gjennomføring, produksjon og skalering, så er dette hva jeg lever for, uttaler Eriksen i pressemeldingen.

Eriksen forlater sin jobb som IT-sjef i Elop Technology, hvor han de siste årene har vært med å lage verdens første rullende ultralyd-skanner for betong. Eriksen tar over jobben for Håvard Lillebo, som var med å stifte selskapet i 2019, skriver selskapet i pressemeldingen. Lillebo har flere gründer-initiativer som han følger opp.

Flytter tilbake til Helgelandskysten

Watbots holder til i Sandnessjøen, som ligger på Helgelandskysten. Dette er også barndomstraktene til Eriksen, som er oppvokst på Leirfjord.

– Her på Helgeland er det ett fantastisk folkeslag og med tradisjonsrik matkultur, natur, samt sola hele året med det varme oransje kveldslyset og nordlyset. Jeg vil gjerne påvirke andre som vurderer å flytte til regionen. Her kan vi nå jobbe med dyp-teknologi og vi har rom for mange flere i regionen, uttaler Eriksen i pressemeldingen.

Selskapet lager autonome roboter for daglig vask, inspeksjon og analyser av oppdrettsnøter.