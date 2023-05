Arvid Strømme er ansatt som ny leder i Åkerblå AS, det største selskapet i Åkerblå Group, skriver selskapet i en pressemelding.

Han kommer fra stillingen som direktør for utlandssatsingen i konsernet. Strømme er utdannet sivilingeniør i elektronikk og data ved NTH, samt at han har en MBA i strategisk ledelse ved NHH.

– Jeg har lært Åkerblå å kjenne som en svært seriøs og viktig aktør i havbruksnæringen, som jeg med glede bidrar til å utvikle videre. Jeg gleder meg stort til å bli bedre kjent med hele bredden i selskapet, uttaler Strømme i pressemeldingen.

Kontorer på Frøya og i Trondheim

Strømme tiltrådte stillingen 1. mai. Han er bosatt i Trondheim og vil jobbe fra selskapets kontorer på Frøya og i Trondheim.

Roger Sørensen, administrerende direktør i Åkerblå Group, er godt fornøyd med at Strømme takket ja da han ble utfordret til å overta ledelsen i Åkerblå AS.

– Arvid har lang ledererfaring og over 25 års erfaring fra ulike lederposisjoner innenfor internasjonal teknologivirksomhet. Etter at han kom til Åkerblå i 2021 har han nedlagt en enorm innsats for å bygge opp vår internasjonale satsning, uttaler Sørensen i pressemeldingen.

Åkerblå AS er konsernets største selskap og leverer tjenester til havbruksnæringen. Åkerblå AS har drøye 140 ansatte