Kristian Botnen har tatt over som styreleder i Kvarøy Fiskeoppdrett, går det frem av en melding i foretaksregisteret. Botnen jobbet tidligere som daglig leder i Lingalaks. Sommeren 2022 startet han i stillingen som driftsdirektør for Akva Group Sea Based Nordic. Utvider styret Botnen tar over styrelederrollen etter Gjermund Olsen, barnebarnet til Alf Olsen, som i 1976 startet med lakseoppdrett som en av de første i Nord-Norge sammen med sønnen Geir Olsen. Gjermund Olsen ble dermed ikke sittende mer enn et drøyt halvår som styreleder etter at han tok over etter Bjørn Andreas Krane sommeren 2022.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.