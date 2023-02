Benedikt Hálfdanarson blir ny daglig leder for Benchmark Genetics Iceland HF, skriver selskapet i en pressemelding. Benni Hálfdanarson tar over med virkning fra 1. mars.

Hálfdanarson har en MBA fra universitetet i Island og en mastergrad i markedsføringsvitenskap fra Handelshøgskolen BI.

– Jeg har fulgt selskapet fra det var StofnFiskur til å bli den anerkjente genetikkleverandøren Benchmark Genetics Island, og det er med stor ydmykhet at jeg nå overtar ansvaret for å lede virksomheten fra Jonas. Jeg er imponert over kunnskapsnivået til det islandske teamet, og jeg ser frem til å dra nytte av deres erfaring. Jeg har stor tro på at vi sammen vil lykkes med å kombinerer deres kompetanse med min egen erfaring fra bransjen for å nå de ambisiøse vekstmålene som er satt av konsernet, uttaler Hálfdanarson i pressemeldingen.

Jonas Jonasson, tidligere administrerende direktør for Benchmark Genetics Island og produksjonsdirektør for laks i Benchmark Genetics, har ønsket å konsentrere seg helhetlig om ledelse av produksjonen av stamfisk og rogn globalt.

Jonasson har vært med selskapet siden 1996, først som leder av genetikk og stamfiskproduksjon, og fra 2006 som administrerende direktør.

– Jeg er overbevist om at Benni har de ferdighetene og erfaringene som trengs for å videreføre Benchmark Genetics Island sin vekst og resultater. Jeg kjenner ham som en samarbeidsvillig og inspirerende leder som kan få det beste ut av organisasjonen. Måten han utviklet selskapet Vaki Aquaculture Systems fra en lokal virksomhet til et globalt akvakulturteknologiselskap er imponerende. Jeg har hele teamet på Island bak meg i å ønske han velkommen til den nye rolle i Benchmark, uttaler Jonasson i pressemeldingen.