Marianne Aag (25) er ansatt som fagansvarlig for RAS og vannkjemi hos Salten Smolt AS i Breivik, skriver Salten Aqua i en pressemelding.

I fjor fullførte Aag en mastergrad innen bioteknologi fra NTNU, hvor hun skrev masteroppgave i samarbeid med NTNU, Nord universitet og FjordAlg AS. Når hun på høsten skulle søke jobb, vekket anlegget i Breivik en faglig interesse, skriver Salten Aqua i pressemeldingen.

– Det er et moderne anlegg, og arbeidsoppgavene passet godt med det jeg ville jobbe med. Utrolig godt å kunne få jobbe med det som man har spesialisert seg på i løpet av studiene. Likevel er ingen anlegg like, så kommer nok til å bruke litt tid på å sette meg inn i den tekniske delen til systemet, uttaler Aag i pressemeldingen.

– Godt å flytte nordover, litt nærmere hjemplassen. Fra Saltstraumen er det relativt kort vei både til Brevik og til Bodø, hvor samboeren min jobber, uttaler Marianne Aag. Foto: Salten Aqua

– Ikke alltid like lett

Børge Andreassen er daglig leder hos Salten Smolt AS, og er selv fornøyd med ansettelsen.

– Vi har et godt fagmiljø hos oss, som vi nå styrker enda mer med ansettelsen av Marianne. Ikke alltid like lett å finne noen som har spesialisert seg innen vannkjemi, i tillegg til fag innen RAS-teknologi, så vi er svært fornøyde med å få hentet henne til oss, sier Andreassen.

Salten Smolt er et RAS-anlegg, som henter vann fra nærliggende Mølnelva. Produksjonen foregår i en ILA-fri sone, nært lokalitetene tilknyttet Edelfarm AS og Wenberg Fiskeoppdrett AS, skriver Salten Aqua i pressemeldingen.

Salten Smolt teller i dag 25 ansatte, og har for 2023 planer om å produsere 8 millioner smolt. Foto: Salten Aqua

Flyttet nordover

Aag kommer opprinnelig fra Neverdal i Meløy kommune. I 2016 flyttet hun til Trondheim for å studere sammen med samboeren sin fra hjemkommunen. Nå har begge flyttet nordover og bor sammen i Saltstraumen, med pendleravstand til jobb for både henne og samboeren.

Salten Smolt teller i dag 25 ansatte, og har for 2023 planer om å produsere 8 millioner smolt. Selskapet er en del av Salten Aqua-gruppen, med lokale oppdrettere på eiersiden. Oppdretterne utgjør kundegrunnlaget til smolt-produsenten.

Salten Smolt eies i dag av Edelfarm AS (38,5 prosent) i Saltdal kommune, Wenberg Fiskeoppdrett i Fauske kommune (38,5 prosent) og Salten Aqua AS (18,5 prosent), i tillegg til flere selskaper med mindre aksjeposter.