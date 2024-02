Alle oppdrettere må forholde seg til Lise Rokkones, seksjonssjefen for fiskehelse og fiskevelferd i Mattilsynet. Og hun er kjent for å være tydelig med havbruksbransjen - senest under Tekmar-koneransen i Trondheim i desember da hun tok oppgjør med hvordan man snakker om fisk og dødelighet.

Profilintervjuet Navn: Lise Rokkones Alder: 57 år Bosted: Bergen, men kommer fra Trondheim. Stilling: Seksjonssjef for fiskehelse og fiskevelferd i Mattilsynet. Utdanning: Mikrobiolog med doktorgrad i fiskehelse. Familie: Gift og har to barn.

Intrafish møter Rokkones i Mattilsynets lokaler i Bergen.