Nina Santi tok fra årsskiftet over som ny daglig leder i INAQ etter Frode Blakstad, skriver selskapet i en pressemelding.

– INAQ er et solid selskap med svært kompetente ansatte. Det er også en hyggelig gjeng med høy motivasjon for å bidra til den videre utviklingen av sjømatnæringen. Det er en ære å få muligheten til å ta dette selskapet videre i en ny fase, hvor vi ser et betydelig potensial for vekst, uttaler Santi i pressemeldingen.

– Det beste utgangspunkt

Blakstad etablerte INAQ som rådgivningsselskap i 2002, og vil fortsette som arbeidende styreleder i selskapet.

– Det at Nina har takket ja til å gå inn i rollen som ny daglig leder av INAQ, er det beste utgangspunkt for å ivareta og utvikle selskapets posisjon i sjømatnæringen, uttaler Blakstad i pressemeldingen.

Santi har arbeidet i INAQ siden november 2022. Santi har tidligere arbeidet 15 år i AquaGen, hvorav de siste syv årene som administrerende direktør, og var før dette førsteamanuensis ved Norges veterinærhøgskole. Hun er utdannet veterinær og har doktorgrad fra Norges veterinærhøgskole, samt videreutdannelse innen teknologiledelse fra NTNU og BI.

Intrafish hadde et lengre intervju med Santi da hun hadde bestemt seg for å slutte i Aquagen. Det intervjuet kan du lese her.

INAQ leverer rådgivingstjenester til sjømatselskaper og tilstøtende virksomheter både nasjonalt og internasjonalt.