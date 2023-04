Daglig leder i Salmosea, Andreas Sandnes, opplyser at inntil 50 av medarbeiderne som mistet jobbene da Salmosea ble besluttet nedlagt nå vil bli tilbudt ny jobb ved SinkabergHansen sitt nye lakseslakteri på Marøya i Rørvik.

- Dette er en konsekvens av slakteavtalene som er inngått med Salmar ASA/Salmonor og Bjørøya etter at Salmosea ble besluttet nedlagt, uttaler Sandnes i en pressemelding. Han sier Salmosea er imponert over den kollektive jobben som er gjort for at tidligere ansatte i selskapet skal ha en ny jobb å gå til.

Styret i selskapet bestemte i mars å avvikle selskapets lakseslakteri i Flerengstrand i Nærøysund kommune. Slakterivirksomheten til selskapet ville etter styrets vurdering heller ikke være konkurransedyktig fremover i det Salmar-eide slakteriet.

De første har startet

Sandnes opplyser videre at ytterligere ni ansatte har fått jobb i andre virksomheter i Ytre Namdal.

- Videre har alle våre tidligere medarbeidere fått beskjed om at de vil bli prioritert når Salmar fremover skal ansette et betydelig antall nye medarbeidere ved sine slakterianlegg både på Frøya og i Senja. Slakteavtalene som Salmosea sine eiere, Salmar og Bjørøya, har inngått med Sinkaberg Hansen vil innebære en suksessiv bemanningsøkning frem til midten av juni i år. De første fra Salmosea har allerede begynt i sine nye jobber i Rørvik, uttaler Sandnes.

Sandnes presiserer at slakteavtalene og bemanningsveksten ved SinkabergHansen viser at Salmosea og dets eiere mente alvor da de varslet at råstoff fra deres oppdrettsanlegg i regionen ville bli tilført industrien i Rørvik, og ikke transporteres ut av regionen.