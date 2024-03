Roy-Tore Rikardsen jobber i dag som daglig leder hos Salten N950, men begynner høsten 2024 i ny jobb som administrerende direktør i det børsnoterte selskapet Ice Fish Farm på Island. Nå bistår han i jakten etter egen erstatter til stillingen som daglig leder på lakseslakteriet på Sørarnøy, skriver Salten Aqua i en pressemelding.

– Jeg begynner i ny jobb som administrerende direktør for Ice Fish Farm neste høst. Frem til da så er det en jobb som skal gjøres her på Sørarnøy hos Salten N950. Vi har lagt bak oss et år hvor vi har utviklet oss mye, og vi ønsker en jevn overgang når vi får en ny daglig leder på plass, uttaler Rikardsen i pressemeldingen.

– Vi ser frem til å videreutvikle selskapet og næringen i Island med Roy Tore som en del av vårt team. Lakseoppdrett i Island er fortsatt i en gründerfase, og nøkkelen til suksess er utmerket drift basert på god dyrevelferd og miljøsikkerhet, så vel som for våre engasjerte ansatte. Roy Tore har omfattende erfaring fra alle deler av verdikjeden og vil bidra til å videreutvikle vårt sterke team innen drift. Han vil være basert på østkysten av Island, uttalte Asle Rønning, styreleder i Ice Fish Farm, da ansettelsen ble annonsert.

– Trist å lukke et kapittel

Rikardsen hadde sin første arbeidsdag hos Salten N950 høsten 2022, og var selskapets andre daglige leder etter 30 år med drift. Året før hadde bedriften ferdigstilt utbyggingen av et nytt lakseslakteri på Sørarnøy i Gildeskål kommune.

– Dette har vært en reise for meg hvor jeg har lært mye. Det er en fantastisk arbeidsstokk på Sørarnøy, som stiller opp for hverandre. Det er selvfølgelig trist å lukke et kapittel, men det betyr også at et nytt kapittel åpnes for den som kommer etter meg, uttaler Rikardsen.

Styreleder i Salten Aqua, Jarle Solemdal, forteller at de kommer til å bruke tiden fremover effektivt, og har allerede startet jakten etter en ny daglig leder.

– Vi trenger noen som kan være på anlegget og lede slakteriet fremover. For oss er det viktig å finne riktig person til jobben og at vi får en god overgangsperiode. Vi forventer å ha en kandidat på plass før sommeren, uttaler Solemdal i pressemeldingen.

Har bygget 20 boenheter

Salten N950 åpnet nytt lakseslakteri sommeren 2021. Bedriften opplyser om en positiv produksjonsutvikling siden oppstart, med over 30 000 tonn slaktet laks for 2023.

Slakteriet har søkt etter flere typer kompetanse også i år, og har tatt grep for å kunne tiltrekke seg ny arbeidskraft ved å bygge 20 nye boenheter. Ifølge Solemdal er dette nødvendig for å kunne hente inn ny arbeidskraft.

– Målet for boligprosjektet vårt er ikke først og fremst profitt, men å kunne gi et tilbud til dem som kommer til oss. Det er en stor overgang å flytte på seg for å begynne i ny jobb, og gode boforhold er en forutsetning for at man skal kunne trives og bli værende her. Vi ønsker jo at flere kan bosette seg, men vi er også åpne for at ansatte kan pendle dersom dette er mulig, uttaler Solemdal.