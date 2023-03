Neste uke er det duket for andre utgave av Salmon City i Bergen – arrangementet som vil være Norges største møteplass for studenter og sjømatnæringen.

– Per nå er det over 500 forhåndspåmeldte til konferanseprogrammet. I fjor var det 385 og totalt 800 innom, så det er ganske stor vekst allerede. Det er en kul ting, sier Mathias Sagevik, daglig leder i Salmon City, til Intrafish.

Det er mye som skal gjøres de siste dagene, og Sagevik og arrangørene har fått en utfordring i fanget på tampen. Etter planen skulle Salmar-gründer Gustav Witzøe delta i et live-intervju mandag.

– Han måtte dessverre avlyse, så det blir en heftig jobb å erstatte hans plass, sier Sagevik.

– Helt andre dimensjoner

Opplegget ble opprinnelig startet av jusstudentene Sagevik og Matias Alexander Baltazar Birkeland og NHH-student Øystein Hatlestad Hovland. Alle tre har bakgrunn fra studentorganisasjonen Springbrettet, og ideen om Salmon City ble til høsten 2021.

Selv om arrangementet er i Bergen, ser Sagevik at det tiltrekker folk fra flere steder i landet.

– Det kommer studenter fra UiT, NTNU og NMBU. En annen ting som er stas er at det har kommet en del påmeldinger fra næringslivet, som ikke er utstillere eller deltagere på programmet. Det tar vil til inntekt for at programmet er bra, sier Sagevik.

Innholdet på årets program anslår Sagevik som tre-fire ganger større enn i fjor.

– Vi har kanskje 60–70 foredragsholdere på plakaten, så dette er helt andre dimensjoner, sier Sagevik.

– Ingen som mener

Arrangementet har som mål å inspirere til, gi økt kunnskap om, og sikre rekruttering av unge kloke hoder til havbruksnæringen og arbeidet for mer bærekraftig mat fra havet.

– Hvordan vil du beskrive interessen for sjømat blant studenter?

– Akkurat nå føler jeg jo den er på topp før Salmon City, men de siste seks månedene kan umulig ha økt den. Man kan mene hva man vil om grunnrenteskatt, men det er vel ingen som mener at en næring blir mer attraktiv med en høyere beskatning, sier Sagevik.

Debatt om grunnrenteskatt står på programmet, sammen med alt fra fôr til villfisk.