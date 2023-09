– Fabrikken er faktisk startet opp, vi startet for tre uker siden. 25. august ble første fisk kjørt gjennom anlegget og hittil går det meget bra, sier daglig leder i Kvarøy Fiskeoppdrett, Alf-Gøran Knutsen, på telefon til Intrafish. no. Han er på vei til den nye fabrikken i Eidsvoll, og 4. oktober er det invitert til offisiell åpning.

– Det tar alltids litt tid med innkjøring av ny fabrikk, men det ser bra ut. Vi har trua på full produksjon ved årsskiftet, forteller Knutsen videre. Oppstart ble noen uker senere enn først planlagt – av praktiske årsaker og avklaringer som måtte på plass, men nå er man altså i gang.

Kvarøy Fiskeoppdrett Selskapet holder til på Indre Kvarøy i Lurøy kommune, og har datterselskapene Kvarøy Sjøhus, Kvarøy Salmon og Kvarøy Oppdrettsservice.

Kvarøy Fiskeoppdrett hadde i 2021 fem konsesjoner med en maksimal tillatt biomasse (MTB) på 4.084 tonn.

– Vi forventer en årlig produksjon på 6500 tonn på ett skift. Det er Fram og Kvarøy som skal produsere ved fabrikken og målet er å få til to skift og 10.000 tonn i årlig produksjon, opplyser Knutsen til Intrafish. Planen er at det skal være en realitet på nyåret.

Nytt selskap

Det var i fjor høst at et nytt selskap, 1814 Salmon, bestående av Kvarøy, Fram Seafood og investeringsselskapet Nyhamn presenterte planene for en stor foredlingsfabrikk til 100 millioner kroner i Eidsvoll. Den skal raskt sørge for helnorsk fisk ut i markedet.

Trioen bak ny fabrikk: Styreleder 1814 Salmon, Alf- Gøran Knutsen (t.v.) kunne i fjor avsløre planene rundt et fileteringsanlegg for laks på Eidsvoll. I midten Ove Kristian Kjellbakk i Fram Seafood og Ingri Sivertsen i investeringsselskapet Nyhamn AS. Sammen står de bak den nye «laksefabrikken» på Eidsvoll. Foto: 1814 Salmon

– Målet er 100 prosent foredling i Norge, uttalte daglig leder i Kvarøy Fiskeoppdrett, Alf-Gøran Knutsen, til Intrafish da planene om den nye fabrikken på Eidsvoll ble kjent i september i fjor.



– Hvordan gikk det da, ble prislappen 100 millioner?

– Veeel, det ble vel nærmere 120 millioner kroner til slutt for å få alt av utstyr på plass, svarer Knutsen og legger til:

– Men så har vi fått den råeste fabrikken som er mulig å sette opp, det er jeg sikker på.

Selskapet har tatt hjem foredling fra Tyskland og Nederland for å kunne merke laksen «Product of Norway», noe Intrafish.no omtalte i januar i år. På grunn av merkekravene i USA er fisken solgt for eksempel som «Norwegian salmon. Product of Germany».

– Det har alltid vært et mål for oss å ta heim videreforedlingsbiten vår. Vi har jo en satsing opp mot USA, hvor vi selger laks for flere hundre millioner kroner, og den videreforedles nede i Europa. Ideelt sett kunne man ha ønsket foredlingen ut her til Kvarøy, men det er ikke enkel logistikk ut her, så da ble løsningen å legge det nye anlegget nede i nærheten til logistikken videre til USA, ved Gardermoen, sa Knutsen om plasseringen da Intrafish.no snakket med ham om fabrikkplanene i fjor.

– Hvordan markeres åpningen da?

– Vi er blitt tatt godt i mot i kommunen, og har lyst til å markere åpningen og at vi har klart å komme godt i gang. Det blir litt gjester fra forskjellig hold og en liten markering, noe storstilt har vi ikke tid til, svarer oppdretteren fra Helgeland i Nordland.

I dette intervjuet hos Intrafish forteller Alf-Gøran Knusen mer om hva som driver ham og selskapet:

På plass i Boston

Tirsdag ble det kjent at Rune Mikalsen er ansatt som ny administrerende direktør for Kvarøy Arctics USA-divisjon. Han skal lede selskapets økte aktivitet inn mot det amerikanske markedet.

– Jeg har begynt i jobben, og har flyttet til Boston. Ser veldig frem til dette da det blir interessant og komme nærmere på det vi allerede har bygget opp i USA, og få være med å videreutvikle det sammen med kollegene her borte, skriver Mikalsen i en epost til Intrafish.no torsdag.

Han har mer enn 20 års erfaring fra sjømatnæringen.

– Som tidligere finansdirektør i Kvarøy Fiskeoppdrett har han vist en omfattende forståelse av dynamikken i sjømatmarkedet, bærekraftspraksis og forbrukertrender, uttaler selskapet i forbindelse med ansettelsen.

Rune Mikalsen er ny administrerende direktør for Kvarøy Arctics USA-divisjon. Han skal lede selskapets økte innsats i det amerikanske markedet. Foto: Kvaroy Arctic

I sin nye rolle vil Rune Mikalsen være ansvarlig for å føre tilsyn med selskapets operasjoner, salgs- og markedsføringsstrategier, og styrke relasjoner med sentrale interessenter, inkludert distributører og forhandlere, går det videre fram.

– Kan du si litt om den økte satsingen i det amerikanske markedet. Hva skal dere konkret gjøre?

– Grunnen til endringen er å kunne gi tettere oppfølging og være mer operativ både i forhold til organisasjonen og ansatte i USA, samt å få mer kunnskap om markedet. Inntil nå har selskapet vært drevet fra Norge og det kan til tider være krevende. Når vil vi være mer «på ballen», svarer Mikalsen i eposten. Han viser til at selskapet i løpet av de tre-fire årene har kommet godt i gang og har et bra team i USA, som nå altså er ytterligere forsterket.

I siget siden 2021

– Ser du noen risiko ved å legge «alle eggene i kurven» med USA som hovedmarked, eller tenker dere at det går helt greit?



– Det er stor etterspørsel etter norsk laks i det amerikanske markedet, så ser ingen utfordringer med å satse her, svarer Mikalsen fra Boston.

USA er et vekstmarked for norsk laks, noe tallene fra Norges Sjømatråd også viser. USA var nest største vekstmarkedet i august med en vekst på 238 millioner kroner i verdi, eller 32 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. I volum var veksten 18 prosent til 9.506 tonn WFE.

– USA har vært et vekstmarked helt siden mars 2021, uttalte sjømatanalytiker Paul Aandahl til Intrafish da eksporttallene ble kjent tidligere denne måneden.

Skreddersyr laksen

Kvarøy Arctic prioriterer lakseoppdrett med lav tetthet, og har bærekraftssertifiseringer fra Aquaculture Stewardship Council (ASC), Fair Trade og Global GAP-sertifisering. Selskapet ansetter også en ny salgssjef i Midtvesten, Arnie Dzelkalns, og har utnevnt Freddy Olcese til finansdirektør.

I oktober signerte den amerikanske matdistributøren Performance Food Group (PFG) en avtale om distribusjon av Kvarøy Acrtics Fair Trade-sertifiserte norske laks. Gjennom et partnerskap med den Florida-baserte leverandøren Beaver Street Fisheries, distribuerer PFG nå denne laksen under Bay Winds-merket.

Selskapet har lenge vært en leverandør av laks til Whole Foods og andre amerikanske detaljhandel- og foodservice-kjøpere, men har tatt steg de siste årene for å ekspandere i det amerikanske markedet.

Kvarøy-gruppen, med base på en øy med 80 innbyggere på Helgeland, omsatte for over 1 milliard kroner i fjor. Rundt 90 prosent av produksjonen fra oppdrettsselskapet går til USA – der selskapet selger under merkevaren «Kvarøy Arctic».