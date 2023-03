I februar meldte Nordic Aqua Partners at de sikret seg 300 millioner kroner i emisjon. Nå har de også fått en ny ledelse, det melder selskapet i en pressemelding onsdag kveld.

Ragnar Joensen blir ny konsernsjef etter å ha vært arbeidende styreleder før. Inn kommer Atle Eide som ny styreleder. Begge jobbet sammen i en periode i ledelsen i Marine Harvest, i det som i dag er kjent som Mowi. I tillegg til Eide som styreleder blir Therese Log Bergjord og Aino Olaisen nye styremedlemmer.

– Vi forbereder organisasjonen for videre vekst, og med inkludering av de nye styremedlemmene så bringer vi om bord kompetanse og erfaring som vil bli veldig verdifull for utviklingen videre av selskapet. Alt handler om å bygge et sterkt lag, med evnen til å levere operasjonell fortreffelighet, sier Joensen i pressemeldingen.

Noen ut og andre blir

Med de nye styremedlemmene vil Ove Nordland som styreleder og konsernsjef i Nordic Aqua (Ningbo) Co. LTD, fratre fra styret. Han blir værende i selskapet i andre roller. Ole Juul Jørgensen og Tore Hopen trekker seg fullt ut, mens Vegard Gjerde og Knut Nesse fortsetter i styret.

Den nye styrelederen, Atle Eide, er en av Intrafish sine gjesteskribenter. Nylig hadde han en kommentar om at det er ingen vekst i tradisjonell oppdrett.

Færingen Ragnar Joensen går fra å være styreleder til å bli konsernsjef. Foto: Anders Furuset

«I de store vekstmarkedene som krever flytransport vil landbasert produksjon også være mer miljøvennlig. Var jeg statsminister ville denne utviklingen bekymret meg. Laks for Norge kan bli den tapte muligheten.», skrev han.

Med seg i styret får han altså blant annet Log Bergjord, som er konsernsjef i det globale Skretting-konsernet med tung Kina-kompetanse.

Færingen Joensen har i startfasen av Nordic Aqua Partners vært fungerende styreleder. Selskapet melder nå at han vil fokusere fullt ut på den nye jobben som konsernsjef.

Satser i Kina

Nordic Aqua Partners satser på landbasert oppdrett i Kina. Der er det ventet første slakt i første kvartal av 2024. Pengene de sikret seg i emisjon skal være med på å utvide anlegget med byggetrinn 2. I pressemeldingen opplyser selskapet at målet er å produsere årlig 20.000 tonn med laks. På lang sikt ser de for seg å nå 50.000 tonn. De understreker at det er avhengig av finansiell støtte.

I dag bygges produksjonen forsiktig opp mot 4000 tonn, mens planen er å doble dette med de 300 millionene de fikk inn i emisjonen.