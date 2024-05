Ole Peter Brandal blir administrerende direktør i fusjonerte Aquaship/Intership.

Det skriver servicefartøyoperatøren i en pressemelding.

Aquaship og Intership slo seg sammen i desember 2023, der American Industrial Partners Capital Fund VII, LP, et investeringsfond som forvaltes av American Industrial Partners, ble majoritetseier og kontrollerende aksjonær i Aquaship og Intership.

Selskapet har en flåte på 38 fartøy og nesten 700 ansatte som opererer i Chile, Storbritannia, Irland, Canada og Norge.

– Dette er en veldig spennende tid for oss, med store muligheter globalt. Vi har aktive og inspirerende eiere, med ambisjoner og visjoner jeg fullt ut deler. Det har motivert meg til å ta roret og sette kursen fremover, uttaler Brandal i pressemeldingen.

– Sverre har vært avgjørende for å bygge et solid fundament for selskapet. Vi har jobbet tett sammen i mange måneder nå, og løpende diskutert hvordan vi best organiserer oss for fremtiden. uttaler Ole Peter Brandal (venstre) om Sverre Taknes (høyre). Foto: Intership AS & AquaShip AS

Går over i ny rolle

Sverre Taknes var administrerende direktør i Aquaship, og har hatt samme rolle i det fusjonerte selskapet. Han vil nå gå over i en rolle som styremedlem og strategisk rådgiver, skriver selskapet i pressemeldingen.

– Siden jeg grunnla Aquaship i 2005, har jeg fått jobbe sammen med et enestående team og bygge et selskap som står helt i front i næringen vår. Jeg er dypt takknemlig for å ha fått muligheten til å lede AquaShip. Når jeg nå går over i styret, gleder jeg meg til å fortsette å forme den strategiske retningen til Aquaship/Intership og støtte Ole-Peter, som jeg har jobbet tett sammen med siden desember, uttaler Taknes i pressemeldingen.

Lederskiftet er en del av en strategi for å utnytte den kombinerte styrken til Aquaship og Intership, og forbedre selskapets markedsposisjon. Styret er trygg på at denne endringen vil bringe nye perspektiver til selskapets virksomhet, samtidig som kontinuiteten i ledelsen og det strategiske fokuset opprettholdes, står det i pressemeldingen.

– Vi setter pris på alt Sverre har gjort for Aquaship/Intership og å forene selskapene. Han vil ha en viktig rolle i strategien og på flere nøkkelområder fremover. Fremtiden vår er ambisiøs og spennende, og jeg er trygg på at vi vil nå målene våre sammen, uttaler Alex Schukin, styreleder i selskapet.

Aquaship/Intership er et norsk akvakulturservicekonglomerat med en flåte bestående av 38 ulike fartøy, deriblant brønnbåter for levende fisk, hjelpefartøy, harvesting-båter, fôrbåter og servicebåter. Selskapet har tre nye båter under bygging og opererer i Norge, Skottland, Chile, Canada og Irland.