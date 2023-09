– Eg er født i mai 1987, den same månaden den første smolten blei levert frå settefiskanlegget i Norddalsfjorden, fortel Lina Braanaas Utne, administrerande direktør i Firda Seafood Group.

Ho vaks opp i takt med at familieselskapet utvikla seg, og for eit halvt år sidan overtok ho sjefsstolen frå far Ola Braanaas.

Profil Namn: Lina Braanaas Utne Alder: 36 år Bustad: Byrknesøy i Gulen kommune Stilling: Konsernleiar i Firda Seafood Group Utdanning: Havbruksbiologi og litt bedriftsøkonomi Familie: Sambuar og to døtrer på fire og åtte år

– Firda har omgitt meg heile livet, seier ho.