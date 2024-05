Arbeidslivskommentar Kathleen Offman Mathisen er en av Intrafish sine faste gjesteskribenter på feltet arbeidsliv. Hun er HR-sjef i Grieg Seafood. I tillegg til Mathisen bidrar senioradvokat Marte Solberg i Advokatfirmaet Haavind og advokat Tor Olav Carlsen, nestleder av arbeidslivsgruppen i Advokatfirmaet Bahr -som skribenter hos Intrafish.

I en verden der mangfold blir ansett som en kilde til berikelse, er de selskapene som våger å omfavne det som er litt annerledes de mest vellykkede. Disse selskapene satser på kompetanse og evner å se løsninger der andre ser problemer. De som evner å implementere dette vil stå sterkere i fremtiden og ha et fortrinn i en stadig mer konkurransepreget hverdag.

Med 25 års erfaring innen HR, har min reise gjennom ansattes rekruttering vært lang og lærerik. Det er fascinerende å observere dynamikken mellom kandidater og intervjuere – et samspill fylt med overraskelser og innsikt. Når man betrakter intervjuprosessen, er det lett å bli overrasket over den mengden informasjon som utveksles. Kandidater føler ofte presset for å dele mer enn de opprinnelig hadde tenkt, noe som kan føre til at irrelevante detaljer snek seg inn i samtalen. På den andre siden av bordet kan intervjuerne, tråkke i salaten i sin iver etter å få et helhetlig bilde av kandidaten ved å stille for mange og i noen tilfeller irrelevante spørsmål.

Det er her balansen mellom informasjonsinnsamling og relevans blir viktig. Kandidater ønsker å gi sitt beste inntrykk, samtidig som de må vite hvor de skal sette grensen mellom personlig og profesjonell informasjon. Intervjuere, på sin side, må navigere forsiktig for å unngå å øve uønsket press og fokusere på elementære kvalifikasjoner og egenskaper. Dersom mangel på tid og evne til å dykke inn i kandidaters innerste tanker kan være utfordrende, er det avgjørende å ha veldefinerte rekrutteringsprosesser som sikrer en grundig, men også respektfull dialog. Gode praksiser under intervjuer, inkludert tydelig kommunikasjon, relevante spørsmål og empatisk tilnærming, kan skape en atmosfære hvor både kandidat og intervjuere kan utveksle informasjon på en meningsfull og effektiv måte.

Mange feiler på dette

Gjennom de årene jeg har jobbet med dette har jeg opparbeidet meg en bred erfaring med å rekruttere og ansette medarbeidere. Denne reisen har vært preget av mangfold og kontinuerlig læring, og den har gitt meg dyp innsikt i viktigheten av å navigere intervjuprosessen på en måte som fremmer rett balanse – en balanse som er kritisk for å plassere riktig person på rett sted i organisasjonen. Den strategiske ansettelsen av nye medarbeidere utgjør den mest innflytelsesrike investeringen et selskap kan foreta. Mange feiler ved å undervurdere ansettelsesprosessen. Mange kandidater er dyktige til å skape et overbevisende bilde av seg selv i intervjuer, noe som kan føre til at vi skaper et inntrykk av at de besitter egenskaper de faktisk ikke har – den såkalte «glorie-effekten».

I en intervjusituasjon kan glorieeffekten komme til syne når vi intervjuer og lar oss begeistre av en enkel positiv egenskap eller prestasjon hos en kandidat og deretter overvurderer kandidatens generelle egnethet for stillingen. For eksempel, hvis en kandidat har imponerende ferdigheter innen presentasjonsteknikk og leverer en gnistrende opptreden under intervjuprosessen, kan vi bli så imponert at vi ukritisk antar at kandidaten vil være en perfekt kandidat for stillingen. Denne skjevheten kan føre til at andre viktige kvaliteter eller mangler hos kandidaten blir oversett eller nedprioritert. Vi kan utilsiktet legge «glorie» over kandidatens totale prestasjoner og egenskaper, noe som kan føre til en unøyaktig vurdering av kandidatens egnethet for stillingen.

Ved å være oppmerksom på glorieeffekten under intervjuprosessen kan vi ta aktivt grep for å unngå å la enkeltprestasjoner eller egenskaper overskygge vurderingen av kandidatens totale ferdigheter og kvalifikasjoner. Det kan hjelpe oss med å sikre en mer balansert og objektiv vurdering av kandidatene for å velge den mest passende personen for stillingen.

Tenke mangfold

Det er derfor viktig å relatere oss til virkeligheten. Det er ikke slik at å ha barn i samme barnehage, ha seiling som fritidsinteresse eller drive med toppturer er en anerkjent kvalifikasjon til å kunne besitte en ingeniørstilling.

Uvesentlige krav, som hvordan kandidatene velger å leve på fritiden, må elimineres tidlig i prosessen. Vi må ikke la oss forføre av fritidsinteresser, men heller ha klare retningslinjer for hva vi søker i en kandidat. I utvelgelsen av nye medarbeidere bør objektive kriterier veie tyngst. Likevel har vi personlige holdninger som vi ikke alltid er klar over. Faktorer som alder, kjønn, utseende og språk påvirker ofte våre valg av kandidater.

Vi må fokusere på våre felles verdier og styrker, heller enn på ytre forskjeller. Det er viktig å erkjenne våre fordommer for å sikre en rettferdig evaluering av kandidater. Å tenke på mangfold i rekrutteringsprosessen er ikke alltid noe man alltid bevisst gjør som man skulle tro. Mange baserer sin rekrutteringsstrategi på «like muligheter» og «rettferdig prosess», men hvor langt inn i prosessen tenker vi faktisk over mangfold?

Hva med kjemi?

I dag opplever mange bedrifter at rekrutteringsprosessen blir mer utfordrende og konkurransen om de beste er blitt tøffere. Der man tidligere kunne ha fem toppkandidater, minsker antallet sammenlignet med tidligere år. Det er avgjørende å ta riktige valg og finne den avgjørende faktoren, enten man selv styrer prosessen eller benytter seg av bistand fra et rekrutteringsselskap. Mulighetene er store for bedrifter i en tid der tilgangen til kvalifiserte kandidater er mindre dersom de klarer å tenke mangfold gjennom ansettelsesprosessen.

Det som er interessant å legge merke til er at mange ender opp med å ansette kandidater som ligner dem selv. Vi søker ansatte vi identifiserer oss med, som deler våre verdier og med hvem vi har god kjemi. Men bør kjemi være den avgjørende faktoren? Vi må også tenke på potensialet til den vi intervjuer under rekrutteringen.

Så hvordan sikrer man seg rett kompetanse? Hva er fremgangsmåten, og hvordan tenker man på mangfold, potensial og muligheter? Det er viktig å se etter kompetanse som ikke allerede eksisterer, og å ikke repetere samme type egenskaper gang på gang. Den nye ettertraktede kompetansen er evnen til å oppnå mye med lite. Hvem klarer å se problemer som muligheter? Ansett dem med uforløst potensial, ikke kun som en ressurs for nåtiden. Tenk fremover!

KI og dataanalyser

Nedslag av nyere forskning og trender innen mangfoldig rekruttering viser at flere selskaper har begynt å innføre spesifikke rekrutteringsstrategier som fokuserer på å tiltrekke og beholde talentfullt personell fra ulike bakgrunner. Studier viser at mangfoldige arbeidsstyrker kan føre til økt innovasjon, bedre problemløsningsevner og sterkere lagprestasjoner, noe som har skapt en økende oppmerksomhet rundt temaet.

Den raske utviklingen innen teknologi har også påvirket måten selskaper rekrutterer på. Flere organisasjoner tar i bruk avanserte rekrutteringsverktøy som dataanalyse og kunstig intelligens for å sikre en objektiv og effektiv prosess. Slike verktøy kan bidra til å fjerne upassende forutinntatte holdninger og subjektivitet som kan påvirke rekrutteringsbeslutningene. De kan også ha motsatt effekt dersom programmeringen av verktøyet baserer seg på stereotypiske oppfatninger av kjønn, kultur og samfunnsgrupper.

Selv om fremgang er tydelig innen mangfoldig rekruttering, er det fortsatt utfordringer som må takles. Feilene vi gjør når vi kun rekrutterer kandidater som ligner oss selv, også kjent som «lik rekruttering», kan være skadelige for bedriftens mangfold og suksess på lang sikt. Når vi velger kandidater som reflekterer våre egne egenskaper, verdier og tilnærminger, risikerer vi å skape et ensformig arbeidsmiljø med begrensede perspektiver og innovasjon.

Her er noen vanlige feil i «lik rekruttering»:

Manglende Mangfold: Ved å begrense rekrutteringen til kandidater som ligner de som allerede er ansatt, går man glipp av muligheten til å inkludere ulike perspektiver og erfaringer. Dette kan begrense innovasjon og kreativ tenkning i organisasjonen.

Manglende Faglig Utvikling: Når alle ansatte har lik bakgrunn og tenkesett, kan det føre til stagnasjon i faglig utvikling. Mangfoldige team, derimot, oppmuntrer til læring og vekst gjennom ulike tilnærminger og ideer.

Manglende Konfliktløsningsevner: Ensidig rekruttering kan føre til et arbeidsmiljø der konflikter og uenigheter unngås for å opprettholde enighet. Mangfoldige team, derimot, er bedre rustet til å håndtere motsetninger og finne konstruktive løsninger.

Manglende Attraktivitet: Bedrifter som kun rekrutterer «kopier» av eksisterende ansatte kan mangle appell til talenter med ulik bakgrunn og erfaring. Dette kan begrense rekrutteringsmulighetene og svekke selskapets evne til å tiltrekke seg varierte kandidater.

Manglende Innovasjon: Mangfoldige team er ofte mer innovative og kreative enn ensformige grupper. Ved å begrense mangfoldet i rekrutteringsprosessen risikerer man å miste muligheten til å tenke nytt og utvikle unike løsninger.

For å unngå disse feilene er det viktig å ha bevissthet rundt potensialet for mangfold og inkludering i rekrutteringsprosessen. Ved å aktivt søke etter kandidater med ulike perspektiver, erfaringer og egenskaper, kan organisasjoner bygge sterke og mangfoldige team som er rustet til å møte fremtidens utfordringer med suksess.