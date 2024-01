Torsdag ble det kjent at Måsøval har inngått en avtale om å kjøpe det gamle Mowi-slakteriet på Hitra.

– Vi vil få i gang drift i det, for vi ser et potensial i slakteriet. Vi har planer om å bruke det selv. Det å ha et slakteri internt hos oss, med all fisken vi har, ser vi som positivt, sier Berit Flåmo, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Måsøval.

Ifølge meldingen fra Måsøval torsdag, sikter partene «på å gjennomføre overdragelsen tidlig april 2024».