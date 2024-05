Det var i perioden 29. februar til 21. mars at Mattilsynet gjennomførte tilsyn med Mowi Seawater Norway, kjent som verdens største laksekonsern Mowi. Tirsdag publiserte Mattilsynet sin endelige rapport fra tilsynet.



Mowi er andre selskap i rekken av børsnoterte lakseselskap som er revidert av myndighetene. Fra før er Salmar gjennomgått av Mattilsynet og fikk også avviksmelding.

Intrafish har tidligere omtalt den foreløpige revisjonsrapporten og hvilke punkter myndighetene har festet seg ved. I Mattilsynets endelige rapport er det disse punktene det fortsatt pekes på:

Systematisk styring og forbedringsarbeid

Risikostyring

Forebygging av avvik

Internkontroll

Med avvik mener Mattilsynet observasjoner der tilsynet påviser brudd på regelverket. I tillegg nevnes forbedringspunkt, som Mattilsynet sier er observasjoner der de mener det foreligger risiko for brudd på regelverket, og hvor Mattilsynet mener virksomheten bør vurdere tiltak.

Systemrevisjon av de største oppdretterne Mattilsynet skal i 2024 gjennomføre systemrevisjon av de seks største oppdrettsselskapene i Norge.

En systemrevisjon er en systematisk og grundig gjennomgang av selskapets interne systemer, eller deler av disse.

Under revisjonen vurderer Mattilsynet om det er overensstemmelse mellom definerte krav og aktiviteter som utføres i selskapet, og styringssystemene.

Bakgrunnen for revisjonene er økningen i dødelighet, 9,7 prosentpoeng fra 2018 til 2023, og at de største oppdretterne eier flest fisk.

Økt oppmerksomhet på forbedring av risikostyring og internkontroll blant de største oppdrettsselskapene mener Mattilsynet kan resultere i forbedret dyrehelse og -velferd for et stort antall individer.

Den første revisjonsrapporten, av Salmar, ble publisert i mars.

I april publiserte Mattilsynet andre rapport, som omhandler Mowi Kilde: Mattilsynet

Avvik 1 og 2

Følgende brudd på regelverket er i følge Mattilsynet funnet og omtales i rapporten:

Avvik 1: Mowi har ikke sikret at det gjennomføres systematisk styring og forbedringsarbeid, i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av akvakulturlovgivningen.

«Mowi har ikke sikret hvordan de gjennomfører, kontrollerer og styrer flere sentrale prosesser. Etter gjennomgang av innsendt dokumentasjon, presentasjoner i åpningsmøte og intervju finner vi at Mowi ikke har etablert et styringssystem som ivaretar systematisk styrings- og forbedringsarbeid for relevante områder, på selskapsnivå.» skriver tilsynet.

Mowi har her argumentert for at forskrift om IK-Akvakultur, som er styrende for første avviksounkt, kun gjelder på lokalitetsnivå.

Avvik 2: Mowi har ikke kartlagt farer og vurdert risiko, og på denne bakgrunn utarbeidet planer og tiltak for å etterleve regelverkskrav i eller i medhold av akvakulturlovgivningen.

«I revisjonen finner vi at det ikke er overensstemmelse mellom risikovurderinger og utarbeidelsen av planer og tiltak. Styringssystemet reflekterer ikke hvordan Mowi vurderer og tar beslutninger om tiltak, eller hvilke risikofaktorer som ligger til grunn for disse beslutningen.» skriver tilsynet

Mowi har på sin side gjennom intervju med Mattilsynets representanter informert hvordan planer og tiltak utarbeides i en prosess bestående av en punktliste selskapet følger.

Mowi Er med god margin både Norges og verdens største oppdretter av atlantisk laks, med produksjon i Norge, Skottland, Irland, Færøyene, Island, Chile og Canada.

Det ga en samlet omsetning på 49 milliarder kroner.

Slaktevolumet globalt var 464.000 tonn i 2022. Det er rundt 100.000 tonn mer enn hele Norges kjøttproduksjon, eller nær 20 prosent av verdens lakseproduksjon.

I Norge ble det produsert 294.000 tonn, noe som ga et operasjonelt driftsresultat på nesten 9,6 milliarder krone.

Hovedkontor i Bergen. Mowi het tidligere Marine Harvest.

Børsnotert i Oslo, med markedsverdi på drøyt 93 milliarder kroner i november 2023.

Selskapet dekker hele verdikjeden.

Har rundt 12.000 ansatte fordelt på 25 land.

Estimert slaktevolum på 500 000 tonn i 2024 fra oppdrett i 7 land.

Rangert som verdens mest bærekraftige produsent av animalsk protein av Coller FAIRR fem år på rad.

Selskapet har rundt 32.000 aksjonærer. 95 prosent er norske. Folketrygdfondet har drøyt 8 prosent. De fleste av de største eierne er imidlertid utenlandske. John Fredriksen med familie er aller størst med 14,3 prosent. Kilde: Mowi og IntraFishs arkiv

Flere avvik

Avvik 3: Mowi har ikke iverksatt rutiner for å forebygge avvik fra krav fastsatt i eller i medhold av akvakulturlovgivningen.

«Etter gjennomgang av tilsendte avvik og intervjuer er det tydelig at det er høy terskel for at avvikshendelser medfører endring av lokalitetenes risikovurdering. Det fremkommer ikke hvilke kriterier og hvilken prosess som ligger til grunn for hvordan håndteringen av avvik påvirker selskapets kontinuerlige forbedringsarbeid, inkludert hvordan Mowi sikrer at risikobilde forblir oppdatert»

Mowi opplyser til Mattilsynet at hendelser gjennomgås i mandagsmøter, men Mattilsynet mener intervjuer de har gjort i selskapet viser at ansatte «ikke er omforent om hvordan selskapet systematisk lærer av hendelser, eller iverksetter rutiner og tiltak for å forebygge liknende avvik. Det fremstår som tilfeldig og personavhengig om, og i hvilken grad, læring fra hendelser deles på en måte som medfører endring gjennom implementering av tiltak på selskapsnivå.», går det fram av rapporten.

Avvik 4: Mowi foretar ikke systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt på selskapsnivå.

«Vi kan ikke se at Mowis ledelse sørger for gjennomgang av internkontrollsystemet slik at de har rimelig sikkerhet for at mål nås og at krav i matloven og dyrevelferdsloven overholdes.» skriver Mattilsynet videre i sin rapport

Mowi har overfor Mattilsynet vist til Global GAP-revisjoner som del av sin internkontroll.

Mattilsynet har gitt selskapet svarfrist til 22. mai for å komme med en redegjørelse for korrigering av avvikene som påpekes, inkludert en tidfestet plan for implementering.

Sa de var uenige

Mowi har tidligere, og forbindelse med den foreløpig revisjonsrapporten, uttalt at selskapet er uenige i deler av rapporten.

– Vi er uenige i deler av rapporten, og mener mellom annet at ikke alle avvikene bør klassifiseres som avvik. Det er uansett vanskelig å gå i detalj på dette inntil vi har endelig rapport, skrev kommunikasjonssjef i Mowi, Ola Helge Hjetland, i en epost til IntraFish 24. april.

Intrafish har bedt Mowi om kommentarer til Mattilsynets endelige rapport, og spurt selskapet om de finner avvikene alvorlige, og hvordan det jobbes videre med disse.

Vi kommer tilbake med kommentarer fra lakseselskapet dersom vi får svar.