Sandviksveien i Bergen er pyntet til jul. Det samme er kontorlokalene til verdens største oppdrettsselskap. Her har Anne Lorgen Riise (52) hatt sin arbeidsplass siden november 2012, men dette blir den siste julen, for om ikke altfor lenge venter helt nye utfordringer et helt annet sted.

– Jeg skal flytte til Dubai og lede Innovasjon Norge sitt Midtøsten-kontor. Og så blir jeg ambassaderåd for handel ved ambassaden i Abu Dhabi, sier HR-direktøren i Mowi.

Profilintervjuet Navn: Anne Lorgen Riise Alder: 52 år Familie: Gift og har to barn Stilling: HR-direktør i Mowi Aktuell: Gir seg i Mowi etter over elleve år og skal starte i ny jobb i Dubai

Skiftet skjer først til våren.