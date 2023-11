Hovedtillitsvalgt i Mowi Nord, Fellesforbundet og ordfører mener det er galt å flytte arbeidsplasser fra distriktene og til en større by.

– Det er jo her ute i distriktene at verdiskapingen skjer. Verdens største oppdrettsselskap får lov til å beslaglegge våre havarealer, og så tar de arbeidsplassene fra oss. Dette er en dårlig kontrakt. Jeg hadde forventet at Mowi ville strekke seg lengre, sier ordfører i Kvænangen, Kai Petter Johansen (SV).

Som IntraFish melder i dag får Bodø verdens største operasjonssentral for oppdrettslaks.