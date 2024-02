På tampen av fjoråret fortalte HR-direktør i Mowi, Anne Lorgen Riise, at hun gir seg i jobben etter over elleve år ved kontoret i Bergen. Hun skal flytte til Dubai og lede Innovasjon Norges Midtøsten-kontor.

Nå er det klart hvem som tar over for Lorgen Riise på kontoret i Sandviken, og det er et internt opprykk.

Startet i 2020

Kjersti Eikeseth går fra stillingen som HR-leder for råmateriale og handel til å bli HR-direktør i verdens største oppdrettsselskap.