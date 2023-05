Det går fram av en pressemelding fra Grieg Seafood fredag morgen.

– Med nesten to tiår med erfaring fra forretningsutvikling, corporate finance og fusjoner og oppkjøp innen sjømat, maritime og finansnæringer, vil Stangeland lede utviklingen av Grieg Seafoods bedriftsstrategi, rettet mot å få selskapet til å vokse på tvers av alle regioner, land og segmenter, skriver selskapet i meldingen.

– Jeg er glad for å ønske Nina Stangeland velkommen til vårt team, uttaler administrerende direktør i Grieg Seafood, Andreas Kvame, i meldingen og legger vekt på Stangelands erfaring fra havindustrien.

– Vi kunne ikke ha funnet en bedre person til å fremme vår bedriftsstrategi og utnytte strategiske muligheter i våre regioner og markeder, legger han til.

Stangeland vært administrerende direktør for NCE Seafood Innovation cluster siden 2019 har. Dette er et initiativ på 130 medlemmer med sikte på å fremme innovasjon og bærekraft i norsk sjømatnæring.

Hun har også erfaring som styremedlem og har hatt ulike roller i selskaper som Bergen Group, Sparebanken Vest og Bridgehead. Stangeland har en Master i økonomi fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Cape Town, med tilleggsutdanning fra Norges Handelshøyskole og Handelshøyskolen.

– Jeg ser på Grieg Seafood som et ambisiøst selskap med en motiverende kultur – som har som mål å utvikle og vokse sin posisjon som et ledende sjømatselskap på en bærekraftig måte. For meg er dette en mulighet til å kombinere min lidenskap for denne bransjen med min erfaring og kompetanse innen strategi og forretningsutvikling. Jeg ser virkelig frem til å bli med på Grieg Seafood-teamet og ta del i deres spennende reise, uttaler Nina Stangeland i meldingen.

Hun blir en del av Grieg Seafoods konsernledelse og begynner i sin nye rolle 1. september 2023.