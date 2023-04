Det går fram av en pressemelding fra Sterner Group.

Den nye konsernsjefen, Marta Rojo Alonso, ble ansatt som finansdirektør i Sterner Group i august 2022. Hun har mer enn 25 års internasjonal næringslivserfaring, hovedsakelig innen akvakultur i Europa, Asia og Sør-Amerika. Tidligere arbeidsgivere inkluderer Mowi og Skretting, og hun kom til Sterner fra stillingen som finansdirektør i oppdrettsselskapet Salmones Camanchaca i Chile.

- Jeg er takknemlig over tilliten fra styret når Sterner nå går inn i en ny og spennende fase der vi skal etablere oss på eiersiden innen landbasert oppdrett. Jeg ser frem til å bidra til selskapets videre vekst og suksess, utaler Marta Rojo Alonso i meldingen.

- Marta har en imponerende bakgrunn og de rette kvalitetene for å realisere Sterner Groups ambisiøse planer om å bli en ledende aktør innen landbasert oppdrett i Midtøsten, samtidig som vi opprettholder vår sterke posisjon i Norge som leverandør av vannbehandlingsløsninger, uttaler styreleder i Sterner Group, Arild Hustad, i meldingen. Han takker samtidig Kim David Lid for hans betydelige innsats for selskapet de siste 10 årene.

Sterner Group leverer teknologi for rent vann innen akvakultur, drikkevann, avløp og maritim og er den største norskeide bedriften i markedet.